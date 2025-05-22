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Израиль

Внимание, розыск: пропал 15-летний Альмог Яаков Алеф из Беэр-Яакова

Полиция
Розыск
время публикации: 22 мая 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 13:06
Внимание, розыск: пропал 15-летний Альмог Яаков Алеф из Беэр-Яакова
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 15-летнего Альмога Яакова Алефа из Беэр-Яакова. В последний раз его видели 21 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.57, среднего телосложения, темные волосы, глаза карие. Описание одежды: черная рубашка и шорты.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9279535.

Израиль
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