Внимание, розыск: пропал 15-летний Альмог Яаков Алеф из Беэр-Яакова
время публикации: 22 мая 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 13:06
Полиция Израиля просит помощи в розыске 15-летнего Альмога Яакова Алефа из Беэр-Яакова. В последний раз его видели 21 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.57, среднего телосложения, темные волосы, глаза карие. Описание одежды: черная рубашка и шорты.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9279535.