Внимание, розыск: пропал 15-летний Альмог Яаков Алеф из Беэр-Яакова

Полиция Израиля просит помощи в розыске 15-летнего Альмога Яакова Алефа из Беэр-Яакова. В последний раз его видели 21 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.57, среднего телосложения, темные волосы, глаза карие. Описание одежды: черная рубашка и шорты.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9279535.