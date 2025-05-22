x
22 мая 2025
|
последняя новость: 20:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 мая 2025
|
22 мая 2025
|
последняя новость: 20:32
22 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей ливанской деревни

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 22 мая 2025 г., 19:21 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 20:11
ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей ливанской деревни
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей деревни Тул, находящейся примерно в 18 км от границы с Израилем.

К сообщению прикреплена карта, с помеченным на ней зданием, по которому в ближайшие минуты будет нанесен авиаудар.

"Вы находитесь рядом с объектом, принадлежащим террористической группировке "Хизбалла". Ради собственной безопасности и безопасности ваших близких немедленно покиньте здание и отойдите от него не менее чем на 500 метров, как это показано на карте", – говорится в сообщении.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2025

594-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Сирии, Иудее и Самарии, обстрелы из Йемена