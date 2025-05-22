ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей ливанской деревни

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей деревни Тул, находящейся примерно в 18 км от границы с Израилем.

К сообщению прикреплена карта, с помеченным на ней зданием, по которому в ближайшие минуты будет нанесен авиаудар.

"Вы находитесь рядом с объектом, принадлежащим террористической группировке "Хизбалла". Ради собственной безопасности и безопасности ваших близких немедленно покиньте здание и отойдите от него не менее чем на 500 метров, как это показано на карте", – говорится в сообщении.