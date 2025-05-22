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Израиль

Источники: ЦАХАЛ нанес удары по целям на юге Ливана

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 22 мая 2025 г., 17:01 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 17:30
Источники: ЦАХАЛ нанес удары по целям на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

Ливанские источники сообщают, что днем 22 мая БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в деревне Хула, на юге Ливана. Есть убитые.

Кроме того, сообщается, что в деревне Аль-Уазани, на юге Ливана, в результате обстрела цели израильскими военными был ранен местный пастух.

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что в результате израильской атаки в деревне Раб ат-Талатин, на юге Ливана, есть убитый. Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, что убитый был боевиком "Хизбаллы".

ЦАХАЛ пока данную информацию не комментирует.

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