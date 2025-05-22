Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 22 мая, температура немного повысится и будет в основном соответствующей среднесезонной, в горах на севере – выше среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 13-26 градусов, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 20-24, в Эйлате – 23-35, в Беэр-Шеве – 15-27, в Мицпе-Рамоне – 17-29, на побережье Мертвого моря – 23-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-24, в Ариэле – 15-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-31, на Голанских высотах – 17-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений. В субботу-понедельник температура повысится (жарче всего будет в понедельник). Во вторник жара спадет.