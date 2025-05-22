Второй за день обстрел из Йемена: тревога в Иерусалиме и Бейт-Шемеше

В 11:52-11:54 22 мая второй за день был зафиксирован ракетный обстрел территории Израиля из Йемена. Тревога "Цева адом" прозвучала в Иерусалиме, Бейт-Шемеше и окрестностях.

В 11:57 ЦАХАЛ объявил о перехвате ракеты.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: сообщений о пострадавших не поступало.

Информация уточняется.

Первый обстрел из Йемена был зафиксирован ночью. В 2:59-3:01 22 мая тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля. Были слышны взрывы. Сирены прозвучали в Тель-Авиве и окрестностях, от Реховота на юге до Рамат а-Шарона на севере, а также в аэропорту "Бен-Гурион".

На короткое время было прервано авиасообщение. Примерно на полчаса была задержана посадка в "Бен-Гурионе" трех рейсов: "Эль-Аль" из Берлина (LY 2374), Sun d'Or из Порту (LY 5464), "Эль-Аль" из Амстердама (LY 336).

В 3:06 ЦАХАЛ объявил о перехвате одной ракеты, летевшей из Йемена.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уведомила: сведений о раненых нет, за исключением одного случая, когда мужчина был травмирован по пути в убежище.

Сведений о причиненном ущербе не поступало.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года (по состоянию на 22 мая) хуситы 11 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами. Повторен рекорд декабря 2024 года: 11 ракетных обстрелов Израиля в месяц.