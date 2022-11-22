Коалиционные переговоры: "Яадут а-Тора" требует "компенсаций", в "Ликуде" критикуют Нетаниягу

Глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил в беседах с приближенными, что публикации о прогрессе на коалиционных переговорах не только преувеличены, но и не соответствуют действительности.

"Нет никаких договоренностей, можно скорее говорить о регрессии на переговорах", – заявил Смотрич. По словам его приближенных, лидер "Ционут Датит" возмущен оскорбительными нападками со стороны анонимных источников в "Ликуде". В одном из высказываний Смотрича сравнили с главой ХАМАСа в Газе Яхьей Синуаром. Председатель "Ликуда" Биньямин Нетаниягу резко осудил подобные высказывания. "Даже когда есть разногласия, такие оскорбления недопустимы", – заявил он.

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И всё же в политической системе почти все говорят о прогрессе, который наметился на переговорах. Этот прогресс стал возможен после того, как Биньямину Нетаниягу удалось убедить главу ШАС Арье Дери отказаться от требования о получении портфеля главы минфина. По некоторым сведениям, Дери получит очень щедрую компенсацию в виде двух портфелей: МВД и министерства транспорта. Партия ШАС также возглавит министерство по делам религий и министерство развития Негева и Галилеи. Пока неясно, как на это назначение отреагируют в партии "Оцма Иегудит", где получение министерства развития Негева и Галилеи еще накануне называли требованием, без удовлетворения которого партия к коалиции не присоединится.

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Бецалель Смотрич получит портфель главы минфина, однако в "Ликуде" планируют этот портфель заметно "облегчить", выведя из ведома минфина Управление государственными компаниями, а также, возможно, бюджетный отдел.

Как сообщалось ранее, помимо этого "Ционут Датит" получит пост министра в министерстве обороны. На эту должность скорее всего будет назначена нынешняя глава фракции Орит Струк, и в ее полномочия будет входить контроль за ведомствами, регулирующими вопросы повседневной жизни израильтян в Иудее и Самарии.

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Несмотря на то, что Нетаниягу, судя по всему, приближается к решению проблемы распределения портфелей между ШАС и "Ционут Датит", путь до формирования коалиции еще далек. В блоке "Яадут а-Тора" возмущены тем, какое преимущество получил ШАС при распределении портфелей. Ашкеназские ультраортодоксы при этом получают министерство строительства для Ицхака Гольдкнопфа и финансовую комиссию Кнессета для Моше Гафни. В "Яадут а-Тора" заявляют, что потребуют от "Ликуда" пересмотреть соглашение.

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Немало претензий к Нетаниягу звучит и в его собственной партии. Газета "Исраэль а-Йом" цитирует слова депутатов от партии, возмущенных тем, что все весомые портфели уходят коалиционным партнерам. "Это распродажа, так переговоры не ведут", – заявляют в "Ликуде".

Портфель министра обороны получит Йоав Галант. Открытым остается вопрос о том, кто станет министром иностранных дел. Нетаниягу очень хотел бы назначить на эту должность бывшего посла Израиля в США Рона Дермера, однако давление внутри "Ликуда", судя по всему, вынудит Нетаниягу отдать это министерство кому-либо из депутатов партии.

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В ближайшее время Нетаниягу предстоит решить две главные задачи: проголосовать за смену спикера Кнессета и провести законопроект, который откроет путь Арье Дери к должности министра.

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Пока неизвестно, кто будет кандидатом "Ликуда" на пост спикера Кнессета. Изменение Основного закона о правительстве, необходимое для получения Дери министерского поста, можно будет инициировать только после того, как депутата Мики Леви ("Еш Атид") сменит на посту главы парламента депутат от "Ликуда". Ожидается, что это произойдет не раньше следующей недели.

СМИ: Нетаниягу намерен назначить Мири Регев на пост министра просвещения

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Во вторник, 22 ноября, была опубликована информация, согласно которой главным кандидатом на получение портфеля министра просвещения является депутат Кнессета Мири Регев ("Ликуд").

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Согласно опубликованной информации, глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу начал подготовку к распределению портфелей в своей партии. Йоав Галант является основным кандидатом на пост министра обороны. Министром юстиции, скорее всего, станет Ярив Левин.

Депутат Кнессета Ави Дихтер получит портфель министра по делам энергетики, а Мири Регев станет министром просвещения. Ранее Регев претендовала на пост министра транспорта, однако, вероятнее всего, эта должность будет передана главе ШАС Арье Дери в качестве компенсации за отказ от поста министра финансов.

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СМИ: Нетаниягу отказался от намерения назначить Рона Дермера на пост главы МИДа

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Глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу принял решение не назначать бывшего посла Израиля в США Рона Дермера на пост министра иностранных дел, сообщает "Кешет".

Согласно опубликованной информации, ведущим кандидатом на эту должность является депутат Кнессета Амир Охана.

Нетаниягу не скрывал своего желания назначить Дермера на пост министра иностранных дел. Однако на фоне давления в "Ликуде", он, судя по всему, будет вынужден отдать портфель одному из депутатов. "Рон Дермер очень талантливый и опытный человек, мы успешно работали вместе на протяжении пяти лет, когда я был послом Израиля в ООН. Однако думаю, что должность главы МИДа должна быть отдана кому-то из депутатов, кто прошел через праймериз и зарекомендовал себя", – сказал в эфире "Кан РЭКА" депутат Кнессета Дани Данон.

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Депутат Кнессета Дани Данон подверг критике намерение отдать Дери сразу два весомых портфеля – главы МВД и министра транспорта. "Такое назначение может создать нагрузку, которая повлияет на эффективность работы министра", – заявил Данон.

В окружении Нетаниягу заявляют, что все спекуляции по поводу назначения тех или иных фигур на министерские посты преждевременны и ни на чем не основаны.