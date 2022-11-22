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    В Израиле

    Завершились слушания на повторном процессе по делу Романа Задорова

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    Завершились слушания на повторном процессе по делу Романа Задорова
    David Cohen/Flash90

    Во вторник, 22 ноября, в окружном суде Нацерета завершились слушания доводов сторон на повторном процессе по делу Романа Задорова, отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве школьницы из Кацрина Таир Рады.

    Стороны защиты и обвинения повторили свои основные доводы по поводу не рассматривавшихся во время предыдущего процесса улик с места преступления.

    Доводы обвинения сводятся к тому, что утверждения о причастности к убийству Таир Рады Адира Хабани и Ольги Кравченко преследуют цель – отвлечь внимание от обвиняемого и совокупности улик, свидетельствующих о его виновности.

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    Показания Адира Хабани не заслуживают доверия, поскольку он менял их в зависимости от своих нужд или нужд защиты. Его заявление шестилетней давности о причастности его бывшей подруги к убийству, было сделано с тем, чтобы отомстить Кравченко, расставшейся с ним в 2012 году.

    Утверждение, что полиция в Израиле использует анализ митохондриальной ДНК, верно. Но в то же время, для доказательства вины человека этого анализа недостаточно.

    Доводы защиты сводятся к тому, что прокуратура, ради защиты чести мундира и для того, чтобы обвинить Задорова, готова полностью проигнорировать тот факт, что в области расшифровки митохондриальной ДНК происходят изменения и эта область развивается.

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    Были продемонстрированы примеры уголовных расследований в США и Великобритании, когда важную роль в установлении личности преступника сыграла именно митохондриальная ДНК.

    Защита также утверждает, что свидетельство эксперта защиты не заслуживает доверия, поскольку он приводил статистические данные, целью которых с самого начала было затруднить экспертизу и прийти к неоднозначным результатам.

    Судья Ашер Кула во время слушаний еще раз повторил, что, по его мнению, анализ митохондриальной ДНК является важным, и нельзя его не учитывать.

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    Дата следующего заседания суда, на котором должен быть оглашен вердикт, пока не назначена.

    Убийство Таир Рады и дело Романа Задорова

    6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

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    23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве. Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

    11 мая 2021 года судья Верховного суда Ханан Мельцер принял решение о пересмотре дела Романа Задорова.

    14 июля 2021 года государственный прокурор Амит Айсман принял решение о проведении повторного суда над Романом Задоровым, обвиненным в убийстве Таир Рады в декабре 2006 года. В конце июня Амит Айсман, только что утвержденный на посту госпрокурора, сформировал рабочую группу для изучения дела Романа Задорова и имеющихся против него улик для принятия решения о проведении повторного процесса или отмене имеющегося обвинения. В рабочую группу вошли прокуроры из различных округов Израиля, ранее не соприкасавшиеся с делом об убийстве Таир Рады. Ознакомившись с результатами проверки, Амит Айсман пришел к выводу, что существует высокая вероятность вынесения по делу обвинительного приговора.

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    Освобождение Задорова под домашний арест

    18 августа окружной суд Нацерета второй раз распорядился перевести Задорова под домашний арест. Согласно решению суда, Задоров должен находиться под наблюдением 24 часа в сутки. Для каждого выхода из дома потребуется специальное разрешение суда. Задоров также должен внести залог на сумму 150 тысяч шекелей и 180 тысяч шекелей дополнительно из-за низких доходов ответственных, которые не смогли предоставить гаранта.

    26 августа Верховный суд отклонил апелляцию государственной прокуратуры на решение окружного суда Нацерета освободить Задорова под домашний арест. Прокуратура требовала оставить Задорова в тюрьме до окончания пересмотра его дела. В апелляции прокуратуры говорилось, что Роман Задоров представляет опасность для окружающих, а также существует вероятность его побега за границу. В прокуратуре отмечали, что Задоров является гражданином Украины, где он бы мог скрыться в случае побега. В Израиле он имеет статус временного жителя.

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    Судья Верховного суда Алекс Штейн, принимая доводы прокуратуры, ужесточил условия домашнего ареста для Романа Задорова. К электронному браслету добавился запрет на посещения, возможность прослушивания телефонов и удаленного доступа к компьютерам, а также сдача загранпаспорта. Кроме того, за Задорова внесен денежный залог. 26 августа Роман Задоров был освобожден из тюрьмы "Шита" в связи с пересмотром его дела. До окончания судебного разбирательства он помещен под домашний арест, во время которого должен находиться в доме своей тещи в Кацрине.

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