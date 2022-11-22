Завершились слушания на повторном процессе по делу Романа Задорова
Во вторник, 22 ноября, в окружном суде Нацерета завершились слушания доводов сторон на повторном процессе по делу Романа Задорова, отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве школьницы из Кацрина Таир Рады.
Стороны защиты и обвинения повторили свои основные доводы по поводу не рассматривавшихся во время предыдущего процесса улик с места преступления.
Доводы обвинения сводятся к тому, что утверждения о причастности к убийству Таир Рады Адира Хабани и Ольги Кравченко преследуют цель – отвлечь внимание от обвиняемого и совокупности улик, свидетельствующих о его виновности.
Показания Адира Хабани не заслуживают доверия, поскольку он менял их в зависимости от своих нужд или нужд защиты. Его заявление шестилетней давности о причастности его бывшей подруги к убийству, было сделано с тем, чтобы отомстить Кравченко, расставшейся с ним в 2012 году.
Утверждение, что полиция в Израиле использует анализ митохондриальной ДНК, верно. Но в то же время, для доказательства вины человека этого анализа недостаточно.
Доводы защиты сводятся к тому, что прокуратура, ради защиты чести мундира и для того, чтобы обвинить Задорова, готова полностью проигнорировать тот факт, что в области расшифровки митохондриальной ДНК происходят изменения и эта область развивается.
Были продемонстрированы примеры уголовных расследований в США и Великобритании, когда важную роль в установлении личности преступника сыграла именно митохондриальная ДНК.
Защита также утверждает, что свидетельство эксперта защиты не заслуживает доверия, поскольку он приводил статистические данные, целью которых с самого начала было затруднить экспертизу и прийти к неоднозначным результатам.
Судья Ашер Кула во время слушаний еще раз повторил, что, по его мнению, анализ митохондриальной ДНК является важным, и нельзя его не учитывать.
Дата следующего заседания суда, на котором должен быть оглашен вердикт, пока не назначена.
Убийство Таир Рады и дело Романа Задорова
6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.
23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве. Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".
11 мая 2021 года судья Верховного суда Ханан Мельцер принял решение о пересмотре дела Романа Задорова.
14 июля 2021 года государственный прокурор Амит Айсман принял решение о проведении повторного суда над Романом Задоровым, обвиненным в убийстве Таир Рады в декабре 2006 года. В конце июня Амит Айсман, только что утвержденный на посту госпрокурора, сформировал рабочую группу для изучения дела Романа Задорова и имеющихся против него улик для принятия решения о проведении повторного процесса или отмене имеющегося обвинения. В рабочую группу вошли прокуроры из различных округов Израиля, ранее не соприкасавшиеся с делом об убийстве Таир Рады. Ознакомившись с результатами проверки, Амит Айсман пришел к выводу, что существует высокая вероятность вынесения по делу обвинительного приговора.
Освобождение Задорова под домашний арест
18 августа окружной суд Нацерета второй раз распорядился перевести Задорова под домашний арест. Согласно решению суда, Задоров должен находиться под наблюдением 24 часа в сутки. Для каждого выхода из дома потребуется специальное разрешение суда. Задоров также должен внести залог на сумму 150 тысяч шекелей и 180 тысяч шекелей дополнительно из-за низких доходов ответственных, которые не смогли предоставить гаранта.
26 августа Верховный суд отклонил апелляцию государственной прокуратуры на решение окружного суда Нацерета освободить Задорова под домашний арест. Прокуратура требовала оставить Задорова в тюрьме до окончания пересмотра его дела. В апелляции прокуратуры говорилось, что Роман Задоров представляет опасность для окружающих, а также существует вероятность его побега за границу. В прокуратуре отмечали, что Задоров является гражданином Украины, где он бы мог скрыться в случае побега. В Израиле он имеет статус временного жителя.
Судья Верховного суда Алекс Штейн, принимая доводы прокуратуры, ужесточил условия домашнего ареста для Романа Задорова. К электронному браслету добавился запрет на посещения, возможность прослушивания телефонов и удаленного доступа к компьютерам, а также сдача загранпаспорта. Кроме того, за Задорова внесен денежный залог. 26 августа Роман Задоров был освобожден из тюрьмы "Шита" в связи с пересмотром его дела. До окончания судебного разбирательства он помещен под домашний арест, во время которого должен находиться в доме своей тещи в Кацрине.