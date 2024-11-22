В Хевроне группа евреев напала на командующего штабом Центрального военного округа Ави Блота
время публикации: 22 ноября 2024 г., 23:20 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 23:30
В Хевроне после наступления шабата десятки евреев напали на командующего штабом Центрального военного округа Ави Блота и сопровождавших его офицеров ЦАХАЛа.
Нападавшие выкрикивали оскорбления в адрес военных, блокировали дорогу, по которой должен был выехать армейский джип и пытались помешать выполнению оперативной деятельности. Пострадавших не было.
Пятеро участников беспорядков были задержаны полицией, остальные разогнаны.