ЦАХАЛ: в центре Газы был ликвидирован командир ракетчиков "Исламского джихада"

ЦАХАЛ объявил, что 20 ноября в гуманитарной зоне в Дир аль-Балахе в центре сектора Газа был ликвидирован командир ракетного подразделения "Исламского джихада" Халид Абу Дака.

В сообщении отмечается, что Абу Дака был ответственным за множество ракетных обстрелов израильской территории. В частности, 7 октября 2023 года он командовал обстрелами израильских поселков около границы Газы.

В сообщении отмечается, что при точечной ликвидации террориста были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению Газы.