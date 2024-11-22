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Израиль

ЦАХАЛ: в центре Газы был ликвидирован командир ракетчиков "Исламского джихада"

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 ноября 2024 г., 10:03 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 10:10
ЦАХАЛ: в центре Газы был ликвидирован командир ракетчиков "Исламского джихада"
Atia Mohammed/Flash90

ЦАХАЛ объявил, что 20 ноября в гуманитарной зоне в Дир аль-Балахе в центре сектора Газа был ликвидирован командир ракетного подразделения "Исламского джихада" Халид Абу Дака.

В сообщении отмечается, что Абу Дака был ответственным за множество ракетных обстрелов израильской территории. В частности, 7 октября 2023 года он командовал обстрелами израильских поселков около границы Газы.

В сообщении отмечается, что при точечной ликвидации террориста были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению Газы.

Израиль
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