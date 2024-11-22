ЦАХАЛ: за неделю на юге Ливана уничтожили более 45 пусковых установок "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ сообщает, что за неделю на юге Ливана были уничтожены более 45 ракетных пусковых установок "Хизбаллы". Некоторые из них уже использовались террористами, другие были готовы к запускам.

В этом отчете учтены пусковые установки, из которых 21 ноября обстреливали Нагарии и в ночь на 22 ноября обстреливали Хайфу. Они также были уничтожены.