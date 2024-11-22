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Израиль

ЦАХАЛ: за неделю на юге Ливана уничтожили более 45 пусковых установок "Хизбаллы". Видео

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 ноября 2024 г., 12:06 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 12:12
ЦАХАЛ: за неделю на юге Ливана уничтожили более 45 пусковых установок "Хизбаллы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за неделю на юге Ливана были уничтожены более 45 ракетных пусковых установок "Хизбаллы". Некоторые из них уже использовались террористами, другие были готовы к запускам.

В этом отчете учтены пусковые установки, из которых 21 ноября обстреливали Нагарии и в ночь на 22 ноября обстреливали Хайфу. Они также были уничтожены.

Израиль
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