ЦАХАЛ: за неделю на юге Ливана уничтожили более 45 пусковых установок "Хизбаллы". Видео
время публикации: 22 ноября 2024 г., 12:06 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 12:12
ЦАХАЛ сообщает, что за неделю на юге Ливана были уничтожены более 45 ракетных пусковых установок "Хизбаллы". Некоторые из них уже использовались террористами, другие были готовы к запускам.
В этом отчете учтены пусковые установки, из которых 21 ноября обстреливали Нагарии и в ночь на 22 ноября обстреливали Хайфу. Они также были уничтожены.