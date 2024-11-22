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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в районе Тира

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 ноября 2024 г., 16:43 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 17:30
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в районе Тира
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что истребителями ВВС ЦАХАЛа утром в пятницу, 22 ноября, были атакованы объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Тира. В числе атакованных целей – командныеи наблюдательные пункты, склады боеприпасов, военные объекты.

Отмечается, что многие атакованные объекты принадлежат подразделению "Азиз", которое несет ответственность за обстрелы Израиля из юго-западной части Ливана.

В сообщении подчеркивается, что "Хизбалла" намеренно размещает свою военную инфраструктуру в гражданских районах по всему Ливану и интегрирует своих боевиков и командиров среди гражданского населения, что подвергает опасности граждан Ливана.

Израиль
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