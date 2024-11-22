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Израиль

Задержаны восемь граждан Молдовы по подозрению в причастности к драке

время публикации: 22 ноября 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 20:54
Задержаны восемь граждан Молдовы по подозрению в причастности к драке
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала восемь граждан Молдовы по подозрению в причастности к драке, в ходе которой был тяжело травмирован еще один их соотечественник. Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон".

По окончании предварительного расследования полиция решит, будет ли ходатайствовать перед судом о продлении срока содержания под стражей всех задержанных.

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