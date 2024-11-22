Задержаны восемь граждан Молдовы по подозрению в причастности к драке

Полиция задержала восемь граждан Молдовы по подозрению в причастности к драке, в ходе которой был тяжело травмирован еще один их соотечественник. Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон".

По окончании предварительного расследования полиция решит, будет ли ходатайствовать перед судом о продлении срока содержания под стражей всех задержанных.