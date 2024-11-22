Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 22.11.2024: операции в Шхеме, около Дженина и около Рамаллы
время публикации: 22 ноября 2024 г., 06:18 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 06:19
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 22 ноября действовали в Шхеме (в восточных районах), около Дженина (в Джалкамусе) и около Рамаллы (в Бейтунии).
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 22 ноября.