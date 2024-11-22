Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 22 ноября, температура повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Устойчивый восточный ветер.

В Иерусалиме – 13-21 градусов, в Тель-Авиве – 15-25, в Хайфе – 17-24, в Эйлате – 20-28, в Беэр-Шеве – 13-26, в Мицпе-Рамоне – 15-23, на побережье Мертвого моря – 20-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-24, в Ариэле – 14-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-25, на Голанских высотах – 13-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу будет тепло и солнечно. В воскресенье – понижение температуры, переменная облачность, дожди. В понедельник – похолодание, облачно.