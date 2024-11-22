Гаага и другие юридические проблемы Нетаниягу. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Несмотря на то, что война продолжается, уходящую неделю точнее всего будет назвать политико-юридической. Завершение расследования по делу об утечке секретных документов, скандалы вокруг юридического советника правительства, и новость недели – решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордеры на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта. И, разумеется, нельзя забывать об инциденте в Кейсарии, который глупо называть покушением на премьер-министра, однако речь не идет о заурядном происшествии.

Коалицию тем временем продолжает лихорадить. Ультраортодоксы выступили против намерений министра Ярива Левина вернуть к жизни юридическую реформу. На правом фланге, включая некоторых представителей "Ликуда", открыто требуют отставки Гали Баарав-Миары. Тем временем Биньямин Нетаниягу готовится ко 2 декабря, когда он должен начать давать свидетельские показания в суде.

От Гааги до Газы: дилемма израильского правительства

Решение Международного суда в Гааге издать ордера на арест Нетаниягу и Галанта не влияют на внутреннюю израильскую политику. Однако влияние, которое эти ордера будут иметь на ход войны, в конечном счете отразится и на израильской политике.

Нетаниягу опасался такого судебного решения. В политической системе почти аксиомой стало мнение, согласно которому расширение гуманитарной помощи сектору (при том, что усиление и обогащение ХАМАСа в результате этих действий – результат очевидный и никем не оспариваемый) последовало в качестве прямого свидетельства того, что речь не идет об обречении на голод и прочей галиматье, на которой основано решение о выдаче ордеров на арест. Более того, были и те, кто утверждали, что Нетаниягу согласится проявить "гибкость", а попросту говоря, пойти на дополнительные уступки, чтобы остановить судебный процесс в Гааге.

Этого не случилось. То ли теории о готовности Нетаниягу действовать таким образом были необоснованны, то ли в Израиле слишком понадеялись на давление, как оказалось неэффективное, со стороны США на Международный суд.

Сейчас перед правительством Израиля есть два пути действия: ожидание 20 января, когда в Белый дом вернется Дональд Трамп, или какие-то шаги в попытке изменить решение МУС. Вероятнее всего, в ожидании Трампа Нетаниягу попытается завершить военные действия в Ливане, рассчитывая на смещение фокуса на Газу и попытку и там прийти к сделке. Вскоре после того, как стало известно о том, что МУС выдал ордеры на арест, анонимный военный источник в Иерусалиме заявил, что "ХАМАС заинтересован в сделке". Как обычно, анонимное, неясно на чем основанное заявление, которое может оказаться случайным совпавшим по времени с решением МУС, а может символизировать смену курса правительства.

В переговорах по сделке далеко не все зависит от Израиля. В то же время создание государственной следственной комиссии, по мнению многих специалистов, могло бы приостановить процесс выдачи ордеров. Неясно, насколько эффективным может быть этот шаг сейчас, однако в любом случае Биньямин Нетаниягу не собирается этого делать и сейчас. В коалиции намерены продвигать законопроект о том, что следственная комиссия будет формироваться через Кнессет. Речь идет о блокировании возможности создания государственной следственной комиссии. Сообщение об этом законопроекте появилось в СМИ за несколько часов до драматического решения Международного уголовного суда.

Это решение также заметно осложняет для Нетаниягу задачу по увольнению юридического советника правительства. Нетаниягу и до решения МУС был не в восторге от этой идеи, опасаясь возможных последствий (подробнее об этом – дальше). Увольнение юридического советника на фоне критики со стороны международных юридических инстанций – это последнее, что нужно сейчас Нетаниягу. Очевидно, что такой шаг уменьшит и без того призрачные шансы на отмену ордеров. С другой стороны, давление на Нетаниягу с требованием уволить юридического советника правительства усиливается.

Коалиция против юридического советника: очередной пик войны

Запуск осветительных ракет в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу не был покушением на жизнь главы правительства. Запускавшие ракеты отлично знали, что семьи Нетаниягу дома нет, и сам по себе этот акт угрозы для чьей-либо жизни не представлял. Это однако не отменяет того факта, что речь идет об очевидном акте насилия, и надо сказать, что ШАБАК и полиция в данном случае действовали быстро и эффективно – в течение нескольких часов подозреваемые были задержаны.

Одновременно этот инцидент породил шквал обвинений в адрес правоохранительных органов в целом и юридического советника правительства в частности. В окружении Нетаниягу и в коалиции утверждают, что "попустительское отношение к подстрекательству в адрес премьер-министра привело к стрельбе в сторону дома семьи Нетаниягу".

Этот инцидент, разумеется, не был стрельбой, а на вопросе связи подстрекательства и физического насилия стоит остановиться особо. Почти три десятилетия правый лагерь обвиняется в подстрекательстве, которое, якобы, привело к убийству Ицхака Рабина. Правые, со своей стороны утверждают, что Игаль Амир действовал самостоятельно, и даже если бы в те дни на улицах не было ни одного протестующего, он все равно совершил бы покушение. Сегодня роли поменялись. Правые кричат о подстрекательстве, о том, что "слова убивают", а противники правительства доказывают, что речь идет о легитимных акциях протеста.

Есть ли связь между демонстрациями на Бальфур, Каплан, Площади Похищенных или нет, каждый решает для себя сам. Бесспорен лишь факт, что правоохранительные органы обеспечивали демонстрантам свободу слова в полном объеме. Это и послужило поводом для требований уволить юридического советника правительства.

У каждого в нынешнем правительстве есть свой зуб на Гали Баарав-Миару. Ультраортодоксы не прощают ей позиции по вопросу о субсидировании яслей. Итамар Бен-Гвир не хочет ее видеть на посту, так как она потребовала от Нетаниягу уволить его с должности. Не только политики от коалиции считают Гали Баарав-Миару юридическим советником, настроенным оппозиционно к правительству, которому она должна, судя по титулу, советовать. Профессор конституционного права Моше Коэн-Элия сказал в интервью "Кан РЭКА", что "число случаев, когда Баарав-Миара использует свои полномочия для того, чтобы вмешиваться в действия правительства, почти беспрецедентно", а требование уволить министра Бен-Гвира без предъявления ему обвинительного заключения, назвал безумием.

Все зависит от решения Нетаниягу, а он решать не торопится, и у него есть причины. Когда в 2020 году Верховный суд единогласно отклонил апелляцию с требованием запретить обвиняемому в уголовных преступлениях премьеру формировать коалицию, это было обусловлено несколькими параграфами. Помимо прочего, Нетаниягу не имеет права вмешиваться в работу юридической системы, а тем более в ее структуру. Решение уволить Баарав-Миару станет очевидным нарушением этого параграфа, что автоматически вернет на повестку дня вопрос об объявлении Нетаниягу неспособным исполнять обязанности. На этой неделе глава оппозиции Яир Лапид заявил на заседании фракции "Еш Атид", что увольнение юридического советника и объявление Нетаниягу неспособным исполнять обязанности неразрывно связаны.

С другой стороны, давление, в основном со стороны партии "Оцма Иегудит", с требованием сменить юрсоветника усиливается. "Мы приближаемся к тому моменту, когда не будет выбора, кроме как сказать – "либо Гали, либо мы"", – сказал мне в эфире "Кан РЭКА" депутат от "Оцма Иегудит" Ицхак Кройзер. Всем хорошо известно, что "Оцма" умеет добиваться своего. Бен-Гвир уже несколько недель принимает участие в закрытых совещаниях по управлению войной. Если Бен-Гвир задастся целью избавиться от Гали Баарав-Миары, у Нетаниягу могут возникнуть проблемы.

Оппозиция в наступлении методами Нетаниягу

На этой неделе оппозиция вызвала Нетаниягу "на ковер". Одним из инструментов парламентской борьбы в распоряжении оппозиции является возможность собрать 40 подписей депутатов и созвать внеочередное заседание с участием премьера, причем он должен все время сидеть в зале заседаний и слушать речи оппозиционеров. После того, как представители оппозиции отговорили, Нетаниягу поднялся на трибуну и наткнулся на очень агрессивный прием. Три недели назад, когда сессия открывалась, Нетаниягу также выступал. Тогда оппозиционеры сидели тихо и спокойно, как послушные дети или как оппозиция во время войны. На сей раз они вели себя совсем иначе. Выкрики с места, различные трюки – например, повернуться спиной к трибуне, обращая взгляды в сторону гостевого балкона, где находились некоторые родственники заложников.

В оппозиции не ограничиваются троллингом в зале заседаний Кнессета. Сразу после увольнения Йоава Галанта, в оппозиционных фракциях приняли решение пойти по пути оппозиции в прошлом Кнессете. Тогда "Ликуд" едва ли не с первых дней каденции голосовал против всех без исключения инициатив коалиции. Сегодня таким же образом ведет себя "Еш Атид".

Лидер НДИ Авигдор Либерман призвал на этой неделе положить конец расколу. "Необходимо сначала победить в войне, а потом заниматься внутренними разборками", – заявил он. Это правда не помешало Либерману продолжать нападки на ультраортодоксальный истеблишмент по поводу закона о призыве. Закон этот еще не принят и неизвестно будет ли, однако в НДИ и в "Еш Атид" уже не оставили от него камня на камне.

Несмотря на обострение борьбы с правительством, большинство глав оппозиционных партий резко осудили запуск осветительных ракет в сторону дома премьер-министра в Кейсарии. Исключение составил Яир Голан, назвавший эту историю "манипуляцией Нетаниягу", а также депутаты от арабских партий. В то же время даже Голан осудил решение Гаагского суда. РААМ и ХАДАШ-ТААЛ – нет.

И последнее. 21 ноября государственная прокуратура предъявила обвинение фигурантам дела о хищении секретного документа и передаче его западным СМИ. Из опубликованных материалов дела пока следуют два предварительных вывода: 1) переданный изданию Bild документ является подлинником, не претерпевшим каких бы то ни было изменений (то есть, ХАМАС действительно не хотел сделки), 2) премьер-министр на данный момент подозреваемым или даже свидетелем по делу не является. Учитывая тот факт, что следствие в отношении советника премьера Йонатана Уриха продолжается, возможно приведенные выше выводы будут скорректированы. При этом люди, знакомые с материалами дела, утверждают, что вероятность распространения этого дела лично на Нетаниягу крайне невысока.