x
22 ноября 2024
|
последняя новость: 02:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 ноября 2024
|
22 ноября 2024
|
последняя новость: 02:10
22 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сигналы тревоги прозвучали в Хайфе и Крайот

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
время публикации: 22 ноября 2024 г., 02:10 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 02:25
Сигналы тревоги прозвучали в Хайфе и Крайот
Chaim Goldberg/Flash90

В 02:09 была активирована система раннего предупреждения о ракетных обстрелах в Хайфе и Крайот.

Сигналы тревоги кроме Хайфы звучали также в Кирьят-Хаиме, Кфар Бялике, Кирьят-Ате, Кирьят-Яме, Кирьят-Моцкине, Нешере.

Были слышны не менее пяти взрывов. В спасательные службы поступили сообщения о падении, по всей видимости, обломков ракет в двух точках: в Крайот и Нешере.

В 02:20 из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в диспетчерскую службу не поступили сообщения о раненых или пострадавших в результате обстрела.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск пяти ракет из Ливана, часть из них была перехвачена силами ПВО.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook