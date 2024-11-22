Сигналы тревоги прозвучали в Хайфе и Крайот

В 02:09 была активирована система раннего предупреждения о ракетных обстрелах в Хайфе и Крайот.

Сигналы тревоги кроме Хайфы звучали также в Кирьят-Хаиме, Кфар Бялике, Кирьят-Ате, Кирьят-Яме, Кирьят-Моцкине, Нешере.

Были слышны не менее пяти взрывов. В спасательные службы поступили сообщения о падении, по всей видимости, обломков ракет в двух точках: в Крайот и Нешере.

В 02:20 из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в диспетчерскую службу не поступили сообщения о раненых или пострадавших в результате обстрела.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск пяти ракет из Ливана, часть из них была перехвачена силами ПВО.