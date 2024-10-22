Нетаниягу созывает совещание "закрытого форума министров"
время публикации: 22 октября 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 12:58
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созывает срочное заседание закрытого консультационного форума министров для принятия решений по управлению войной.
Согласно опубликованной информации, совещание состоится в комплексе "Кирия" и начнется в 19:00.
Тема совещания не разглашается.
Ранее сообщалось, что Египет формирует новое предложение по сделке с ХАМАСом, которое представлено находящемуся в регионе государственному секретарю США Энтони Блинкену. Еще одной темой, которая обсуждается в настоящий момент, является подготовка к удару по Ирану.