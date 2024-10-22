Нетаниягу созывает совещание "закрытого форума министров"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созывает срочное заседание закрытого консультационного форума министров для принятия решений по управлению войной.

Согласно опубликованной информации, совещание состоится в комплексе "Кирия" и начнется в 19:00.

Тема совещания не разглашается.

Ранее сообщалось, что Египет формирует новое предложение по сделке с ХАМАСом, которое представлено находящемуся в регионе государственному секретарю США Энтони Блинкену. Еще одной темой, которая обсуждается в настоящий момент, является подготовка к удару по Ирану.