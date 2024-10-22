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Разрешено к публикации: на севере Израиля погиб старшина Саар Элиад Наварский

время публикации: 22 октября 2024 г., 18:09 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 18:13
Cтаршина резерва Саар Элиад Наварский,
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: на севере Израиля погиб старшина резерва Саар Элиад Наварский, 27 лет, из Тель-Авива, боец 508-го батальона бригады "Адирим" (7338).

ЦАХАЛ сообщает, что в том же инциденте были тяжело ранены трое военнослужащих 508-го батальона бригады "Адирим" (7338). Раненые доставлены в больницу.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 751 военнослужащих ЦАХАЛа.

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