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Израиль

Пожар в армянском квартале в Иерусалиме, пострадали семь человек

время публикации: 22 октября 2024 г., 15:49 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 15:49
Пожар в армянском квартале в Иерусалиме, пострадали семь человек
Пресс-служба МАДА

В армянском квартале в Иерусалиме произошел пожар, в результате которого пострадали семь человек, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие доставлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем". Двое (мужчины 30-40 лет) в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие отравления дымом.

Источник Newsru.co.il сообщил, что причиной пожара стало короткое замыкание в проводке кондиционера. Среди пострадавших есть священослужители.

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