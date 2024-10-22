Пожар в армянском квартале в Иерусалиме, пострадали семь человек

В армянском квартале в Иерусалиме произошел пожар, в результате которого пострадали семь человек, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие доставлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем". Двое (мужчины 30-40 лет) в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие отравления дымом.

Источник Newsru.co.il сообщил, что причиной пожара стало короткое замыкание в проводке кондиционера. Среди пострадавших есть священослужители.