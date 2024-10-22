Пожар в армянском квартале в Иерусалиме, пострадали семь человек
время публикации: 22 октября 2024 г., 15:49 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 15:49
В армянском квартале в Иерусалиме произошел пожар, в результате которого пострадали семь человек, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Пострадавшие доставлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Эйн-Керем". Двое (мужчины 30-40 лет) в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие отравления дымом.
Источник Newsru.co.il сообщил, что причиной пожара стало короткое замыкание в проводке кондиционера. Среди пострадавших есть священослужители.