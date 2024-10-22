Расширяется зона звучания сирен, предупреждающих об угрозе атаки БПЛА
время публикации: 22 октября 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 18:45
Продолжают звучать сирены, предупреждающие об угрозе атаке БПЛА в различных районах Израиля. Зона предупреждения расширилась примерно на сотню километров.
В 18:39, примерно через полчаса после того, как были активированы системы предупреждения на границе с Ливаном, сирены включились в Зихрон Яакове, Харише, Мааоре, Кфар-Кара.
Информация уточняется.