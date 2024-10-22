x
22 октября 2024
|
последняя новость: 23:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 октября 2024
|
22 октября 2024
|
последняя новость: 23:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Расширяется зона звучания сирен, предупреждающих об угрозе атаки БПЛА

время публикации: 22 октября 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 18:45
Расширяется зона звучания сирен, предупреждающих об угрозе атаки БПЛА
AP Photo/Luca Bruno

Продолжают звучать сирены, предупреждающие об угрозе атаке БПЛА в различных районах Израиля. Зона предупреждения расширилась примерно на сотню километров.

В 18:39, примерно через полчаса после того, как были активированы системы предупреждения на границе с Ливаном, сирены включились в Зихрон Яакове, Харише, Мааоре, Кфар-Кара.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2024

Сирены в десятках населенных пунктов на севере Израиля в связи с угрозой атаки БПЛА
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2024

382-й день войны: ЦАХАЛ наносит интенсивные удары в Ливане и Газе. Хронология