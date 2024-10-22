ВВС ЦАХАЛа атаковали командно-контрольные пункты "Хизбаллы" недалеко от Тира

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение дня ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по десятку командно-контрольных пунктов боевых подразделений "Хизбаллы" в районе Эль-Хуш, недалеко от Тира. Среди целей атак также были штабы спецназа "Радуан".

В сообщении отмечается, что перед нанесением ударов были приняты меры для минимизации ущерба для гражданского населения.