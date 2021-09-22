На набережной Тель-Авива прохожие обезвредили предполагаемого террориста из Яффо

В среду, 22 сентября, около 17:30 несколько человек позвонили в полицию с набережной Тель-Авива, чтобы сообщить о вооруженном мужчине на пересечении улиц Герберт Самюэль и Зрубавель.

По словам очевидцев, кто-то, увидев вооруженного мужчину, крикнул: "Террорист!". После этого часть прохожих побежала прочь, а несколько мужчин бросились к предполагаемому террористу, чтобы обезвредить его.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что прохожие обезоружили мужчину и удерживали его до приезда полиции.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании 22-летнего жителя Яффо. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях очевидцами, можно увидеть, что он был вооружен пистолетом-пулеметом ("Карло") кустарного производства.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что во время схватки с предполагаемым террористом был легко ранен 30-летний мужчина (по информации в СМИ, раненый является жителем Лода). Молодой женщине потребовалась медицинская помощь для выхода из шокового состояния. По сообщениям в СМИ, вооруженный мужчина на светофоре пытался сесть в ее машину.

Полиция обратилась к жителям Тель-Авива с просьбой строго следовать распоряжениям сотрудников правоохранительных органов, не приближаться к месту происшествия и не мешать проведению следственных мероприятий.

Полиция сообщила, что, по данным предварительного расследования, речь не идет о попытке теракта.