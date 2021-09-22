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NEWSru.co.il :: В Израиле22 сентября 2021 г., 08:04

С начала 2021 года полиция Израиля выписала 92 штрафа клиентам проституток

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С начала 2021 года полиция Израиля выписала 92 штрафа клиентам проституток

С начала 2021 года полиция Израиля выписала 92 штрафа за нарушение закона о запрете на потребление секс-услуг. Из них 12 штрафов были выписаны с января по июнь, и 80 – с июля по сентябрь.

Газета "Гаарец", со ссылкой на полицейские источники, сообщает, что было принято решение об ужесточении надзора за соблюдением закона.

За последние недели в южных кварталах Тель-Авива клиентам проституток были выписаны около 30 штрафов. В Хайфе были выписаны 17 штрафов, из которых 10 – в одном борделе.


Напомним, что с 1 января 2021 года в Израиле вступил в силу закон о запрете на приобретение секс-услуг, утвержденный в 2018 году.

Приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где предоставляются такие услуги, считаются уголовным преступлением. Размер штрафа за приобретение секс-услуг составит 2000 шекелей за первое нарушение и 4000 за повторное нарушение.

В отдельных случаях прокуратура может предъявить обвинения в уголовном преступлении, и тогда максимальный размер штрафа составит до 75300 шекелей.

Кроме того, полицейские могут выписывать штраф всем присутствующим на месте преступления, не занимаясь выяснением обстоятельств их присутствия в месте, предназначенном для покупки секс-услуг.

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