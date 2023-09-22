ЦАХАЛ атаковал три позиции ХАМАСа на территории сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в пятницу, 22 сентября, вечером, были атакованы три позиции ХАМАСа на территории сектора Газы.
Удар по двум из них, расположенным в непосредственной близости от мест, из которых были террористами были запущены воздушные шары с зажигательными устройствами, был нанесен посредством беспилотников.
Еще одна позиция террористов была атакована танком, ранее из этой точки была открыта стрельба по военнослужащим. Пострадавших среди них нет.
Палестинское агентство Safa сообщает, что удары были нанесены по позициям, расположенным к востоку от города Газа. В результате удара ВВС пострадавших нет, в результате танкового обстрела ранены двое палестинских арабов (не уточняется, идет ли речь о боевиках).
Ранее, во время выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на Генеральной ассамблее ООН, из сектора Газы террористами были запущены несколько воздушных шаров с зажигательными устройствами. Два из них взорвались на территории регионального совета Эшколь, не причинив ущерба.
На границе сектора Газы начались беспорядки, очаги которых были, по меньшей мере, в шести разных точках, арабы жгли покрышки и швыряли петарды в сторону израильских военнослужащих. Минздрав Газы сообщает о 28 пострадавших в результате действий сил ЦАХАЛа.
Отметим, что группы боевиков, запускающие зажигательные устройства на воздушных шарах из сектора Газы, активизировались утром в пятницу, 22 сентября. К 13:00 было известно о не менее чем пяти очагах полевых пожаров в районе Кисуфим, недалеко от границы Газы.