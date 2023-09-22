ЦАХАЛ атаковал три позиции ХАМАСа на территории сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в пятницу, 22 сентября, вечером, были атакованы три позиции ХАМАСа на территории сектора Газы.

Удар по двум из них, расположенным в непосредственной близости от мест, из которых были террористами были запущены воздушные шары с зажигательными устройствами, был нанесен посредством беспилотников.

Еще одна позиция террористов была атакована танком, ранее из этой точки была открыта стрельба по военнослужащим. Пострадавших среди них нет.

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Палестинское агентство Safa сообщает, что удары были нанесены по позициям, расположенным к востоку от города Газа. В результате удара ВВС пострадавших нет, в результате танкового обстрела ранены двое палестинских арабов (не уточняется, идет ли речь о боевиках).

Ранее, во время выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на Генеральной ассамблее ООН, из сектора Газы террористами были запущены несколько воздушных шаров с зажигательными устройствами. Два из них взорвались на территории регионального совета Эшколь, не причинив ущерба.

На границе сектора Газы начались беспорядки, очаги которых были, по меньшей мере, в шести разных точках, арабы жгли покрышки и швыряли петарды в сторону израильских военнослужащих. Минздрав Газы сообщает о 28 пострадавших в результате действий сил ЦАХАЛа.

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Отметим, что группы боевиков, запускающие зажигательные устройства на воздушных шарах из сектора Газы, активизировались утром в пятницу, 22 сентября. К 13:00 было известно о не менее чем пяти очагах полевых пожаров в районе Кисуфим, недалеко от границы Газы.