Операции ЦАХАЛа в Шхеме и около Дженина: захвачен лидер "Львиного логова", убиты несколько боевиков

В ночь на пятницу, 22 сентября, израильские военные (ЦАХАЛ), бойцы пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию в районе Рафидия в Шхеме, захватив лидера группировки "Львиное логово" ("Арин аль-Асуд") Халида Тубилу.

Об этом сообщают источники в Шхеме. ЦАХАЛ и ШАБАК пока официальных комментариев не давали.

Согласно палестинским источникам, в ходе операции один боевик был убит, есть раненые. Дому, в котором скрывался Тубила, причинен значительный ущерб.

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Местные жители пытались помешать военным. Однако операция была завершена успешно. Израильские подразделения вышли из Шхема, по предварительным данным, без потерь.

Сообщается также, что ночью израильские военные застрелили боевика в деревне Кафр Дан, к западу от Дженина. Минздрав Палестинской автономии называет имя убитого: Абдулла Имад Абу аль-Хасан из деревни Аль-Ямун.