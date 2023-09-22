Операции ЦАХАЛа в Шхеме и около Дженина: захвачен лидер "Львиного логова", убиты несколько боевиков
В ночь на пятницу, 22 сентября, израильские военные (ЦАХАЛ), бойцы пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию в районе Рафидия в Шхеме, захватив лидера группировки "Львиное логово" ("Арин аль-Асуд") Халида Тубилу.
Об этом сообщают источники в Шхеме. ЦАХАЛ и ШАБАК пока официальных комментариев не давали.
Согласно палестинским источникам, в ходе операции один боевик был убит, есть раненые. Дому, в котором скрывался Тубила, причинен значительный ущерб.
Местные жители пытались помешать военным. Однако операция была завершена успешно. Израильские подразделения вышли из Шхема, по предварительным данным, без потерь.
Сообщается также, что ночью израильские военные застрелили боевика в деревне Кафр Дан, к западу от Дженина. Минздрав Палестинской автономии называет имя убитого: Абдулла Имад Абу аль-Хасан из деревни Аль-Ямун.