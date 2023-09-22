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    В Израиле

    Операции ЦАХАЛа в Шхеме и около Дженина: захвачен лидер "Львиного логова", убиты несколько боевиков

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    Операции ЦАХАЛа в Шхеме и около Дженина: захвачен лидер
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на пятницу, 22 сентября, израильские военные (ЦАХАЛ), бойцы пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию в районе Рафидия в Шхеме, захватив лидера группировки "Львиное логово" ("Арин аль-Асуд") Халида Тубилу.

    Об этом сообщают источники в Шхеме. ЦАХАЛ и ШАБАК пока официальных комментариев не давали.

    Согласно палестинским источникам, в ходе операции один боевик был убит, есть раненые. Дому, в котором скрывался Тубила, причинен значительный ущерб.

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    Местные жители пытались помешать военным. Однако операция была завершена успешно. Израильские подразделения вышли из Шхема, по предварительным данным, без потерь.

    Сообщается также, что ночью израильские военные застрелили боевика в деревне Кафр Дан, к западу от Дженина. Минздрав Палестинской автономии называет имя убитого: Абдулла Имад Абу аль-Хасан из деревни Аль-Ямун.

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