Возможности Нетаниягу в эпоху переговоров с Саудовской Аравией. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в США состоялся после наступления нового еврейского года, но для главы правительства он стал одним из самых ценных новогодних подарков, которые он когда-либо получал. Встреча с президентом США Джо Байденом, очевидный приоритет темы нормализации в отношениях с Саудовской Аравией и интервью Мухаммада бин Салмана телеканалу FOX News, всё это дало Биньямину Нетаниягу надежду на достижение его главной цели на внутриполитическом поле в эти дни – на смену повестки дня.

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Начался этот визит, как все, что происходит с Нетаниягу в последние девять месяцев, непостижимо неловко и неуклюже. Еще не поднявшись на борт самолета глава правительства выступил с нападками на организаторов акций протеста против него в США, приравняв их к Ирану и ООП. Возмущение Нетаниягу объяснимо: протесты против премьер-министра во время его официального визита в США почти беспрецедентны, их можно считать переходом всех границ того, что называется "королевским принципом" (ממלכתיות). Однако сделав три лишних шага и, по сути, объявив протестующих врагами государства Израиль, стремящимися к его разрушению, как к тому стремятся Иран и ООП, Нетаниягу подлил масла в огонь. Самолет премьер-министра был еще в воздухе, а его пресс-служба уже публиковала разъяснение, согласно которому глава правительства имел в виду совсем не то, что прозвучало.

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Недоразумения продолжались и во время визита. Глава правительства встретился с миллиардером Илоном Маском и дал понять, что юридическая реформа будет продвигаться только в рамках широкого согласия. "Если договориться не удастся, будут сделаны крайне незначительные шаги по изменению состава комиссии по назначению судей", – сказал Нетаниягу. Иными словами, премьер-министр сообщил своему собеседнику, а через него всему миру, что реформа приказала долго жить, если, разумеется, не удастся прийти к соглашению с оппозицией. Ровно через два часа после завершения встречи пресс-служба "Ликуда" вновь публиковала разъяснение. На сей раз, речь шла о том, что реформа будет продолжаться и продвигаться. Позднее стало известно, что в промежутке Нетаниягу несколько раз беседовал с министром юстиции Яривом Левином. О содержании этих и других бесед, которые были у премьера между встречей с Маском и публикацией разъяснения его пресс-службой, известно мало, однако реформа "ожила" в самые короткие сроки – во всяком случае, в официальных заявлениях. Когда в то же самое время на расстоянии 9200 км от Нью-Йорка, в Кнессете, министр Дуди Амсалем также говорил о том, что реформа будет реализована, многие интерпретировали слова министра, как высказывание против премьер-министра. Но Нетаниягу уже "встал в строй". Ему в очередной раз не удалось пробить брешь в стене ликудовского и коалиционного драйва в этом вопросе.

Нетаниягу, который изначально готов был спокойно жить и без реформы, пытается вырваться из ее тисков. После приезда из Калифорнии в Нью-Йорк у него появилась надежда на успех. Джо Байден и Мухаммад бин Салман оказались более эффективными союзниками, чем Ярив Левин и Бецалель Смотрич, в первую очередь благодаря совпадению интересов.

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Все трое – премьер-министр Израиля, президент США, и наследный принц Саудовской Аравии – заинтересованы в соглашении. У каждого из них свои мотивы, но у Нетаниягу они наверное самые сильные. Не говоря о том, что расширение круга стран, вовлеченных в мирный процесс с Израилем, является важнейшим приоритетом внешней политики нынешнего правительства, для его главы это еще и вопрос политического, а может быть и юридического будущего. Из недели в неделю я повторяю, что невозможно понять, чего на самом деле хочет глава правительства. Очевидно лишь, что, если у него в руках окажется саудовский козырь, он готов будет повышать ставку до небес, рискуя развалом коалиции. Нетаниягу идет на этот риск вполне сознательно. Если Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир решат покинуть его правительство из-за уступок, на которые Нетаниягу согласится в отношении палестинцев в рамках соглашения с Саудовской Аравией, он обратится к Бени Ганцу с призывом проявить "ответственность и государственность" и присоединиться к коалиции, а после вполне ожидаемого отказа, пойдет на выборы с позиции миротворца, которого атакуют экстремисты с обеих сторон. Или покинет политику.

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Но и коалиционные партнеры Нетаниягу отлично знают, что развал коалиции на фоне шагов в дипломатическом процессе, только выглядит красиво в глазах избирателей, а на выборах, как правило, неизбежно следует наказание. Правые партии свалили правительство Ицхака Шамира из-за Мадридской конференции и получили правительство Ицхака Рабина и Осло. Правые партии свалили правительство Биньямина Нетаниягу из-за Уай Плантейшен и получили правительство Эхуда Барака и переговоры с Арафатом о разделе Иерусалима. Две эти травмы до сих пор живы в сознании политиков национального лагеря. Они не будут торопиться с принятием кардинальных решений.

Это же верно и в том, что касается реформы. Соглашение или приближение к соглашению с Саудовской Аравией позволит премьер-министру Израиля отправить юридическую реформу в глубокую заморозку на неопределенный срок. "Мы находимся в разгаре исторического процесса, который меняет лицо Ближнего Востока. Ради этого можно отложить на время продвижение реформы", – скажет Нетаниягу Левину и его сторонникам. Если ради соглашения с ОАЭ можно было отложить на время, которое никогда не наступит, распространение суверенитета на Иорданскую долину, то ради нормализации с Саудовской Аравией можно будет отложить изменения состава комиссии по выбору судей.

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Тем не менее, не все так безоблачно над канцелярией премьер-министра. Соглашение с Саудовской Аравией еще не достигнуто, а 12 депутатов от правящей партии уже опубликовали открытое письмо, в котором призвали премьер-министра добиваться соглашения на основе принципа "мир в обмен на мир". Само по себе это письмо мало на что влияет и мало о чем говорит, но одновременно с инициативой по созыву ЦК для принятия резолюции об обязательном продвижении реформы, в "Ликуде" чувствуют некоторое ослабление хватки лидера. А это чревато потрясениями.

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В оппозиции также пытаются сориентироваться на фоне возможного соглашения с Саудовской Аравией. Лапида, Ганца и Либермана отнюдь не воодушевляет перспектива наблюдать за тем, как их злой гений Нетаниягу записывает в свой актив еще одно, возможно самое главное мирное соглашение – на сей раз с Саудовской Аравией. Они не смогут себе позволить его приветствовать, именно поэтому уже сейчас готовят поле для критики будущего соглашения. Основным поводом станут ядерная программа Эр-Риада и согласие, которое, по сообщению в Wall Street Journal, дал премьер-министр Израиля на переговоры по обогащению урана. "Еш Атид" попытается на этом построить кампанию по девальвации соглашения. Позиция Ганца, как обычно, будет менее одноцветной. Он, возможно, даже поддержит соглашение, однако эта поддержка не будет означать политического союза с Нетаниягу. Во всяком случае, в обозримом будущем.

Авигдор Либерман, со своей стороны, продолжает критиковать все, что связано с союзом "Ликуда" и ультраортодоксов. Отметим, что коалиция вполне успешно подбрасывает главе НДИ темы для критики, продолжая перевод все новых и новых средств ультраортодоксальным системам просвещения и другим структурам. На фоне приближающегося открытия сессии и обсуждения закона о призыве Либерман и НДИ обеспечены полем для работы. Впрочем, существенного изменения в числе мандатов, если судить по опросам, это НДИ не дает.

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В "Еш Атид" также продолжают искать выход из стагнации в опросах. На этой неделе фракция собралась в Тель-Авиве для выработки стратегии борьбы в следующей сессии Кнессета. Из всех тем на повестке дня Яир Лапид решил сфокусироваться на вопросах безопасности. Это, безусловно, одно из слабых мест в работе коалиции, однако не очевидно, что у главы "Еш Атид" есть существенное преимущество перед Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем. В ходе пресс-конференции Лапид отклонил возможность создания правительства национального единства.