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    В Израиле

    ЦАХАЛ блокирует территорию Палестинской автономии на Йом Кипур

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    ЦАХАЛ блокирует территорию Палестинской автономии на Йом Кипур
    Wisam Hashlamoun/Flash90

    Армия обороны Израиля объявила о введении режима блокады палестинских территорий в течение Судного дня (Йом Кипур). Как поясняют в пресс-службе ЦАХАЛа, режим блокады вводится по результатам оценки ситуации в области безопасности и в соответствии с распоряжением правительства.

    Режим блокады в Иудее и Самарии, а также на границе с сектором Газы вступит в силу в воскресенье, 24 сентября, в 00:01 ночи и будет действовать до понедельника, 25 сентября, 2023 до 23:59. В полночь после Судного дня блокада будет снята. Но, по всей видимости, ее вновь введут в период праздника Суккот (с 29 сентября до 6 октября).

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    В период действия блокады проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям.

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    Напомним, что в течение Судного дня (Йом Кипур) в еврейских населенных пунктах Израиля приостанавливается движение автомобилей и мотоциклов. На пустых улицах будет множество детей и взрослых на велосипедах, самокатах и др.

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