Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 22 сентября, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Временами дожди на севере и в центре страны, до северного Негева.

В Иерусалиме – 20-24 градусов, в Тель-Авиве – 26-28, в Хайфе – 25-27, в Эйлате – 26-34, в Беэр-Шеве – 22-28, в Мицпе-Рамоне – 19-28, на побережье Мертвого моря – 26-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-29, в Ариэле – 20-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-31, на Голанских высотах – 21-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 100-160 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник-четверг ожидается повышение температуры, переменная облачность.