Ракетный обстрел из Ливана: тревога в Нацерете, Ноф а-Галиле, Афуле, Мигдаль а-Эмеке, Йокнеам Илите

Около 1:10 ночи 22 сентября сирены "Цева адом" звучали во многих районах на севере Израиля, включая Нацерет, Ноф а-Галиль, Афулу, Мигдаль а-Эмек, Йокнеам Илит и другие населенные пункты.

ЦАХАЛ сообщает, что зафиксированы пуски десятков ракет из Ливана. Многие из них были перехвачены. Но были и падения ракет на израильской территории.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что один мужчина (примерно 60 лет) в Нижней Галилее получил очень легкое осколочное ранение. Он доставлен в Английскую больницу в Нацерете.