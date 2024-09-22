Тревога в Хайфе и окрестностях: ракетный обстрел

Около 7 утра 22 сентября тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе, Акко, Кирьят-Хаиме, Кирьят-Яме и других населенных пунктах Хайфского залива, а также во многих районах Галилеи.

Ракетные обстрелы из Ливана продолжаются.

Причинен ущерб нескольким зданиям в поселке Морешет в Галилее.

Ранее в Кирьят-Бялике были зафиксированы попадания в здания. Причинен ущерб.

МАДА сообщает о трех легкораненых. Сведения о пострадавших уточняются.