"День гнева". Беспорядки возле гробницы Рахили, у КПП "Каландия" и в иерусалимском квартале Силуан

В пятницу, 23 апреля, около 21:00, десятки арабов устроили беспорядки на территории, примыкающей к гробнице Рахили. Участники беспорядков швыряли в сторону бойцов пограничной полиции (МАГАВ) камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью. В ответ бойцы МАГАВ были вынуждены применить средства для разгона толпы.

Также волнения были зафиксированы в арабском квартале Иерусалима Силуан (Сильван). В сотрудников полиции летели камни и петарды. Один из них получил травму головы, ему потребовалась медицинская помощь. Двое зачинщиков беспорядков были задержаны.

Около 22:00 беспорядки вспыхнули у пограничного перехода "Каландия". Бойцам МАГАВ, находившимся на КПП, потребовалось подкрепление. Полиция сообщает, что в беспорядках участвовали сотни арабов.

Пограничная полиция подчеркивает, что речь идет о серьезных нарушениях общественного порядка, для восстановления которого будут приниматься решительные меры.

Накануне возле Шхемских ворот Старого города Иерусалима сотни молодых мусульман после вечерней молитвы атаковали полицейских, применяя камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью. Полиция использовала шоковые гранаты и водометы для разгона участников беспорядков. Общественный порядок был восстановлен.

В пятницу утром палестинские террористические группировки "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) и "Исламский джихад" объявили пятницу, 23 апреля, "днем гнева" после того, как израильская полиция подавила беспорядки в городе. Призыв был поддержан ФАТХом и другими политическими движениями Палестинской автономии.