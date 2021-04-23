Нетаниягу в роли аутсайдера, дилеммы Либермана и Беннета. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Вечером в понедельник, 19 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу собрал в своей канцелярии в Кнессете ближайших советников. За несколько минут до этого "Ликуд" потерпел самое серьезное за последние месяцы, если не годы, поражение в пленарном зале заседаний парламента. Блок противников Нетаниягу одержал победу на голосовании по составу организационной комиссии Кнессета. Мансур Аббас в последний момент проголосовал с блоком противников "Ликуда" и обеспечил Яиру Лапиду большинство в организационной комиссии. Итоги голосования стали, в первую очередь, моральным ударом по Нетаниягу. Глава правительства на протяжении нескольких часов вел интенсивные переговоры с лидером партии "Ямина" Нафтали Беннетом, уговаривая его поддержать "Ликуд" на этом голосовании. Пока Нетаниягу беседовал с Беннетом, Лапид за его спиной договорился с Аббасом. По свидетельству очевидцев, после этого голосования Нетаниягу окончательно пришел к выводу, что задача по созданию коалиции из просто крайне сложной стала невыполнимой. "Мы понимаем и осознаем, что находимся на пути в оппозицию", – заявил тем вечером депутат Кнессета Мики Зоар. Это была не риторика, а отражение настроений в "Ликуде".

С этого момента основные усилия Нетаниягу направлены не на то, чтобы создать коалицию, а на то, чтобы заблокировать попытки противников создать свою. Как в футбольном матче, когда команда аутсайдер пытается лишь довести дело до серии пенальти, которая, как известно, лотерея, и все может случиться, так и глава правительства, который впервые за много лет оказался явным аутсайдером на политическом поле, хочет только одного: не стать через три или четыре недели бывшим премьер-министром. Для этого ему нужно не позволить Лапиду и Беннету сформировать коалицию. Пятые выборы, прямые или парламентские, это уже новый матч.

Именно это является целью премьер-министра, именно это останется его целью в десять дней, оставшиеся до истечения срока действия мандата. Нетаниягу все еще надеется расколоть одну из партий оппозиции, найти там двух дезертиров, которых ему не хватает. Но цель премьер-министра уже более оборонительная: не пустить Беннета или Лапида в резиденцию на Бальфур. А там видно будет.

Нападки Нетаниягу на лидера "Ямины" направлены именно на достижение этой цели. Беннет не является тем, кто срывает создание правой коалиции: без Бецалеля Смотрича или Гидеона Саара ее нет, даже если Нафтали Беннет будет петь хвалебные гимны и подпишется под декларацией лояльности Нетаниягу. Агрессивные высказывания в адрес Беннета призваны показать лидеру "Ямины", а в еще большей степени Айелет Шакед, что их ждет на следующих выборах, если Беннет возглавит "левое" правительство (с Гидеоном Сааром и Бени Бегиным).

Дилемма, стоящая перед "Яминой", действительно непростая. Яир Лапид готов уступить Беннету место первого в ротации, и глава "Ямины" понимает, что уже через месяц может стать премьер-министром Израиля. Это первая и, возможно, единственная такая возможность, отказаться от нее крайне сложно. С другой стороны, использование этой возможности закрывает на годы для Беннета и Шакед, если она поддержит этот шаг, путь в "Ликуд". При этом лидером право-идеологического лагеря становится доказавший свою несгибаемость Бецалель Смотрич, а Беннет и Шакед получат "волчий билет" оппортунистов и властолюбцев, и потому на следующих выборах окажутся главной мишенью для атак лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу. В окружении премьер-министра исходят из того, что Беннет уже принял стратегическое решение создавать коалицию с Лапидом. Но Нетаниягу достаточно, чтобы любой из шести оставшихся депутатов "Ямины" отказался бы поддерживать такой план. Пока дезертиры не появились.

Дилемма, стоящая перед НДИ, определяется еще и обязательствами, взятыми на себя партией перед выборами. Закон о гражданских браках, закон о призыве и некоторые дополнительные параграфы были объявлены Авигдором Либерманом минимальными требованиями для присоединения к коалиции. Вряд ли стоит рассчитывать на то, что Беннет или Саар согласятся со всеми этими требованиями. По сообщению телеканала "Кешет", не подтвержденного источниками в НДИ, достигнута договоренность о том, что вопросы религии и государства будут решаться в духе галахических постановлений организации раввинов ЦОХАР. К гражданским бракам, во всяком случае, это имеет небольшое отношение.

В ультраортодоксальных партиях продолжаются судорожные попытки сформировать позицию по поводу возможного правительства Лапида-Беннета. 22 апреля стало известно, что глава "Яадут а-Тора" Моше Гафни отменил намеченную встречу с Яиром Лапидом, и в ультраортодоксальной среде полагают, что этот шаг стал результатом той бури, которую вызвало решение Гафни побеседовать с Лапидом с глазу на глаз. В то же время в "Дегель а-Тора" – партии, которую возглавляет Гафни – звучат голоса, призывающие воздержаться при приведении к присяге правительства Лапида-Беннета в обмен на гарантию сохранения статуса-кво в вопросах религии и государства.

В арабских партиях углубляется раскол. Представитель БАЛАД заявил, что не поддержит правительство Лапида-Беннета. Айман Удэ и Ахмад Тиби вместе с остальными депутатами от Объединенного списка, судя по всему, не будут голосовать против такого правительства. А РААМ не скрывают, что готовы к различным предложениям. "Нетаниягу не сердится на меня за голосование против него в Кнессете. Он сказал, что надо оставить все позади и смотреть в будущее", – заявил Мансур Аббас. Будущее – это вопрос о голосовании за прямые выборы. Пока этот вопрос не на повестке дня, но на сей раз Нетаниягу готов оказать все возможные почести Аббасу, чтобы получить его поддержку.

Бецалель Смотрич является единственным участником политической игры, идеологические интересы которого прямо противоположны его политическим интересам. Создание коалиции противников Нетаниягу противоречит всему, во что верят Смотрич, Итамар Бен Гвир и Ави Маоз. Однако если Нафтали Беннет примет решение идти с Лапидом, Либерманом, Михаэли и Горовицем, Смотрич сделает еще один шаг на пути к своей цели: превращению в безусловного лидера правого крыла израильской политики.

"Только безумие, в котором мы находимся, могло породить ситуацию, когда главным кошмаром правых является избрание премьер-министром бывшего главы совета поселений (Нафтали Беннета), а главным кошмаром левых является создание правительства при поддержке арабской партии (РААМ)", – сказал накануне журналист Амит Сегаль.