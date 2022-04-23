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NEWSru.co.il :: В Израиле23 апреля 2022 г., 14:37

В храме Гроба Господня в Иерусалиме проходит церемония освящения Благодатного огня. ВИДЕО

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В храме Гроба Господня в Иерусалиме проходит церемония освящения Благодатного огня

В субботу, 23 апреля, около 14:00, в храме Гроба Господня в Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня.

Из-за повышенных мер безопасности на церемонию были допущены не более 4000 человек (намного меньше, чем в годы, предшествовавшие пандемии, и даже чем в прошлом году).

С утра в храме присутствовали лишь священники, представляющие различные христианские конфессии и не более 50 фотожурналистов и операторов (меньше, чем обычно).

Безопасность обеспечивают сотни сотрудников полиции, находившихся как в самом храме, так и за его пределами.


Церковная церемония получения Благодатного огня (литания) состоит из ряда ритуалов: вначале кувуклию осматривает и опечатывает полиция, в полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в кувуклию, в пещеру вносят большую лампаду, в которой должен возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя), затем Иерусалимский патриарх входит внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике – чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь, после этого вход в часовню опечатывается и наступает тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня, после чего патриарх выносит из кувуклии лампаду с Благодатным огнем.

Особое значение таинству этой церемонии придают православные христиане в Греции, России, Украине и некоторых других странах восточной Европы. Армянские христиане настаивают на том, что не бывает чудес по расписанию, христиане-копты также не принимают это явление как чудесное, хотя и те, и другие чтут традицию освящения Благодатного огня.

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