Координатор действий правительства на территориях: КПП "Эрез" не откроется в воскресенье

Координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан объявил, что после "праздничных" обстрелов израильской территории из сектора Газы, КПП "Эрез" не откроется в воскресенье для рабочих и коммерсантов из сектора. Вопрос об открытии КПП будет рассмотрен на совещании представителей служб безопасности с учетом оценки ситуации.

Как сообщалось ранее, 22 апреля, около 21:30, террористы предприняли попытку обстрела израильской территории из сектора Газы. Как сообщала пресс-служба ЦАХАЛа, был зафиксирован запуск двух ракет. Сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле, сработать не успел. Одна из ракет взорвалась на израильской территории, другая – на территории Газы.

В ночь на 23 апреля в районе Эшколь вновь сработал сигнал тревоги "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле из сектора Газы. Было зафиксировано падение ракеты на открытой местности. Никто не пострадал. Ущерб причинен не был.

Источники в Газе сообщили, что боевики ХАМАСа ожидали ответных ракетных ударов со стороны Израиля и эвакуировали наблюдательные посты около границы. Однако ответных ударов не последовало.