ЦАХАЛ предотвратил контрабанду 200 кг наркотиков
Военнослужащие ЦАХАЛа предотвратили доставку крупной партии наркотиков в Израиль с египетской территории.
Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, ранее наблюдательницы заметили нескольких подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики на территорию Израиля в районе действия бригады "Паран". Военнослужащие конфисковали примерно 200 кг наркотиков на сумму четыре миллиона шекелей.
Конфискованные наркотики переданы в полицию Израиля.
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