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NEWSru.co.il :: В Израиле23 апреля 2022 г., 21:11

ЦАХАЛ предотвратил контрабанду 200 кг наркотиков

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ЦАХАЛ предотвратил контрабанду 200 кг наркотиков

Военнослужащие ЦАХАЛа предотвратили доставку крупной партии наркотиков в Израиль с египетской территории.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, ранее наблюдательницы заметили нескольких подозреваемых, пытавшихся переправить наркотики на территорию Израиля в районе действия бригады "Паран". Военнослужащие конфисковали примерно 200 кг наркотиков на сумму четыре миллиона шекелей.

Конфискованные наркотики переданы в полицию Израиля.


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