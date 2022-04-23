Прогноз погоды на 23 апреля: температура выше среднесезонной, облачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 23 апреля, температура будет выше среднесезонной. Облачно. Ночью и утром туман в низинах в прибрежных районах и на северо-западе Негева. Сильный восточный ветер в горных районах на севере.

В Иерусалиме – 19-28 градусов, в Тель-Авиве – 16-22, в Хайфе – 16-22, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 14-28, в Мицпе-Рамоне – 17-23, на побережье Мертвого моря – 23-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-22, в Ариэле – 19-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-37, на Голанских высотах – 22-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье-вторник – солнечно и тепло.