Амман: на границе с Израилем задержан иорданский парламентарий

Иорданское новостное агентство Ammon News сообщило в воскресенье, 23 апреля, что в Израиле при попытке контрабанды оружия и золота задержан член парламента Иордании.

Агентство пишет, что иорданский политик был задержан на контрольно-пропускном пункте "Мост Алленби". В одной из публикаций агентства Ammon News сообщается, что в израильские социальные сети "утекло" видео, которое, как утверждается, было снято во время задержания иорданского парламентария. На видео запечатлены три сумки, изъятые из машины политика, в которых находились 12 длинно винтовок, 27 автоматов, 167 пистолетов и 100 кг золота.

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По данным агентства, иорданский политик был задержан рано утром 23 апреля.

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По данным Ammon News, министерство иностранных дел Хашимитского королевства следит за развитием событий.

В иорданских СМИ появилось имя задержанного парламентария, это – Имад Аль-Адуан.

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11-й канал израильского телевидения сообщил, что в настоящее время задержанного опрашивают следователи общей службы безопасности (ШАБАК).