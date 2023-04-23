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    В Израиле

    Сегодня проходит церемония чествования павших в войнах Израиля

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    Сегодня пройдет церемония чествования павших в войнах Израиля
    Yonatan Sindel/Flash90

    В воскресенье, 23 апреля, в 11:30 началась церемония чествования павших в войнах Израиля и возложение государственного флага на могилы павших в зале памяти на горе Герцля.

    В церемонии принимают участие начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци а-Леви, директор общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар, директор службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа, генеральный инспектор управления тюрем Кэти Пери.

    Накануне траурной церемонии Герци а-Леви призвал политиков прекратить распри хотя в дни поминовения павших.

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    Основные церемонии Дня Памяти будут проходить 24-25 апреля.

    Мероприятия Дня Памяти начнутся в 16:30 в понедельник, 24 апреля, в комплексе "Яд ле-Баним" в Иерусалиме, с участием премьер-министра Биньямина Нетаниягу и спикера Кнессета Амира Оханы.

    В 20:00 в стране прозвучит минутная траурная сирена, после чего начнется церемония зажжения поминальной свечи у Стены Плача в Иерусалиме с участием президента Ицхака Герцога, министра обороны Йоава Галанта и начальника генштаба Герци а-Леви.

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    В 21:15 в Кнессете начнется мероприятие "Поем в память о них" с участием президента, премьер-министра, спикера Кнессета, министра обороны, начальника генштаба и генерального инспектора полиции.

    В 08:30 во вторник, 25 апреля, в зале памяти на горе Герцля начнется церемония зачитывания имен павших в войнах Израиля с участием министра обороны и генерального директора министерства обороны.

    В 11:00 в стране прозвучит двухминутная траурная сирена, после чего начнется официальная церемония памяти в зале памяти на горе Герцля с участием президента, главы правительства, спикера Кнессета и председателя Верховного суда, а также церемонии памяти на всех военных кладбищах и у воинских мемориалов страны.

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    В 11:02 пройдет специальный воздушный парад в неполном строю над военным кладбищем и залом памяти на горе Герцля в Иерусалиме.

    В 13:00 у мемориала жертвам терактов на горе Герцля пройдет государственная церемония памяти жертв терактов с участием президента, главы правительства, спикера Кнессета, председателя Верховного суда и членов семей погибших.

    В 16:30 в комплексе "Яд ле-Баним" в Иерусалиме пройдет мероприятие памяти павших, приуроченное к 25-летию катастрофы вертолетов над поселком Шаар а-Йешув, в которой погибли 73 военнослужащих.

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    В 19:45 пройдет церемония зажжения факелов и начнется празднование Дня Независимости.

    Павшие в войнах Израиля

    За минувший год погибли 59 военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников служб безопасности. Еще 86 бывших военнослужащих и сотрудников служб безопасности скончались в результате инвалидности, полученной на службе.

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    В общей сложности с 1860 года павшими в войнах Израиля считаются 24213 бойцов еврейского подполья в Эрец Исраэль, бойцов еврейской бригады в составе британской армии, военнослужащих Армии обороны Израиля, полиции Израиля, общей службы безопасности (ШАБАК), службы внешней разведки "Мосад", управления тюрем (ШАБАС) и других служб безопасности.

    Следует отметить, что в число павших в войнах Израиля включаются все, кто скончался во время прохождения службы, вне зависимости от обстоятельств смерти, а также скончавшиеся ветераны, имевшие статус инвалидов ЦАХАЛа.

    Также в этом году 31 человек (не считая военнослужащих и сотрудников силовых структур) погиб в терактах, из них 19 – с начала 2023 года. Общее число жертв терактов составляет 4255 человек, из них 740 детей и подростков и 135 иностранных граждан. Со дня провозглашения независимости в терактах погибли 3236 человек. В результате терактов 3420 детей лишились родителей, из них 118 детей лишились обоих родителей. В 250 семьях погибло более одного члена семьи. Имена погибших в терактах будут транслироваться в понедельник, 24 апреля, с 14:30 до 19:00 по 11-му каналу ИТВ (государственная корпорация телерадиовещания "Кан").

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