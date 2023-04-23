Главный раввин Израиля посоветовал главе МВД выделять бюджет местным советам при условии открытия новых синагог
время публикации: | последнее обновление:
Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф призвал нового министра внутренних дел от партии ШАС Моше Арбеля использовать свою должность для поощрения местных советов финансировать синагоги и йешивы.
Йосеф обратился к Арбелю во время еженедельного урока Торы, на котором тот присутствовал, и сказал ему: "У него очень важные должности. Он может сильно помочь народу Израиля. Давать бюджеты местным советам при условии, что они будут строить синагоги и давать деньги йешивам".
adv_11 incontent_1
Главный раввин также напомнил министру внутренних дел, что такие действия являются незаконными и призвал министра найти "умный" способ все это сделать.
adv_12 m_ar_1
adv_13 rimma_dw_d
adv_14 rimma_dw_m
adv_15 ar_middle_wwh
adv_16 ar_middle_yandex
adv_17 ar_middle_mobile_yandex