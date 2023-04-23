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    В Израиле

    Главный раввин Израиля посоветовал главе МВД выделять бюджет местным советам при условии открытия новых синагог

    время публикации: | последнее обновление:
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    Главный раввин Израиля посоветовал главе МВД выделять бюджет местным советам при условии открытия новых синагог
    Photo by David Cohen/Flash90

    Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф призвал нового министра внутренних дел от партии ШАС Моше Арбеля использовать свою должность для поощрения местных советов финансировать синагоги и йешивы.

    Йосеф обратился к Арбелю во время еженедельного урока Торы, на котором тот присутствовал, и сказал ему: "У него очень важные должности. Он может сильно помочь народу Израиля. Давать бюджеты местным советам при условии, что они будут строить синагоги и давать деньги йешивам".

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    Главный раввин также напомнил министру внутренних дел, что такие действия являются незаконными и призвал министра найти "умный" способ все это сделать.

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