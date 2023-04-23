Главный раввин Израиля посоветовал главе МВД выделять бюджет местным советам при условии открытия новых синагог

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф призвал нового министра внутренних дел от партии ШАС Моше Арбеля использовать свою должность для поощрения местных советов финансировать синагоги и йешивы.

Йосеф обратился к Арбелю во время еженедельного урока Торы, на котором тот присутствовал, и сказал ему: "У него очень важные должности. Он может сильно помочь народу Израиля. Давать бюджеты местным советам при условии, что они будут строить синагоги и давать деньги йешивам".

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Главный раввин также напомнил министру внутренних дел, что такие действия являются незаконными и призвал министра найти "умный" способ все это сделать.