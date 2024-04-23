Авнер Нетаниягу добился удаления страницы о себе из "Википедии"

После того, как редакторы ивритского сегмента "Википедии" провели голосование по запросу младшего сына главы правительства Биньямина Нетаниягу Авнера, просившего удалить посвященную ему страницу из-за отсутствия общественной значимости и энциклопедической ценности, страница об Авнере Нетаниягу была удалена.

Примечание на странице, где ранее содержалась статья об Авнере Нетаниягу, гласит: "Сожалеем, эта страница была удалена менее 24 часов назад", а ниже содержатся ссылки об истории обсуждения запроса Нетаниягу-младшего, ссылки на форум редакторов "Википедии" и указание, что 60% голосовавших поддержали выполнение просьбы Авнера Нетаниягу.

Напомним, несколько дней назад 29-летний Авнер Нетаниягу вновь подал просьбу об удалении страницы о нем из Википедии, отметив, что он считает ценность своего имени для энциклопедии "весьма низкой".

Это была не первая попытка Авнера Нетаниягу добиться удаления статьи о себе в "Википедии": пять лет назад он уже обращался к редакторам ресурса с аналогичной просьбой, однако тогда ему не хватило всего одного голоса для удаления статьи.

В отличие от старшего брата Яира Нетаниягу, Авнер предпочитает жить скромной жизнью, он работает, не участвует в политике и не ведет активной и скандальной жизни в социальных сетях.