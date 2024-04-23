ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: за сутки атакованы десятки целей. Видео
время публикации: 23 апреля 2024 г., 10:07 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 10:15
Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в секторе Газы. Основные боевые действия сейчас ведутся в центральной части сектора.
За последние сутки уничтожены две ракетные стартовые позиции в южной части сектора Газы. Террористы не успели использовать эти установки.
Бойцы бригады "Нахаль" в центре сектора Газы снайперским огнем уничтожили нескольких террористов.
Взаимодействуя с 215-й бригадой, ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов, скрывавшихся в Аль-Бурейдже. Зафиксировано точное поражение цели.
За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в Газе.
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