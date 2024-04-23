ЦАХАЛ обнародовал видео уничтожения в Газе готовой к запуску ракетной установки

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, снятое во время нанесения ударов по целям в районе города Газа в ответ на обстрел Сдерота и кибуца Зиким.

В комментариях пресс-службы говорится, что самолеты военно-воздушных сил при поддержке командного центра Южного военного округа и дивизии "Газа", нанесли удары по району, из которого был зафиксирован запуск ракет. Целями атаки стали среди прочего туннельные шахты и ракетная установка, готовая к запуску.