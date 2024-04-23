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Израиль

Завтра Нетаниягу встретится с Лапидом для обсуждения вопросов безопасности государства

время публикации: 23 апреля 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 20:00
Биньямин Нетаниягу и Яир Лапид
Noam Revkin Fenton/Flash90

На среду, 24 апреля, назначена встреча главы правительства Биньямина Нетаниягу с лидером парламентской оппозиции Яиром Лапидом. Эта встреча пройдет в рамках рутинного обмена информацией о ситуации в сфере безопасности.

Подобные встречи должны проводиться раз в месяц. Но в марте обмен информацией не состоялся. Последний раз Нетаниягу и Лапид встречались 21 февраля.

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