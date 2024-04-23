Завтра Нетаниягу встретится с Лапидом для обсуждения вопросов безопасности государства

На среду, 24 апреля, назначена встреча главы правительства Биньямина Нетаниягу с лидером парламентской оппозиции Яиром Лапидом. Эта встреча пройдет в рамках рутинного обмена информацией о ситуации в сфере безопасности.

Подобные встречи должны проводиться раз в месяц. Но в марте обмен информацией не состоялся. Последний раз Нетаниягу и Лапид встречались 21 февраля.