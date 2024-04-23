Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 23 апреля, температура значительно повысится и будет выше среднесезонной (особенно в центральных, горных, восточных и южных районах). Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 15-28, в Хайфе – 17-27, в Эйлате – 22-39, в Беэр-Шеве – 17-35, в Мицпе-Рамоне – 18-29, на побережье Мертвого моря – 21-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-26, в Ариэле – 19-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-35, на Голанских высотах – 15-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22-23 градуса, высота волн – 40-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В среду-четверг – резкое повышение температуры, очень жарко. В пятницу жара спадет. В субботу-понедельник – среднесезонная температура, переменная облачность.