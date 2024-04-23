Без сигнала тревоги Кирьят-Шмона и Маргалиот подверглись обстрелу
время публикации: 23 апреля 2024 г., 23:23 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 23:30
В ночь на 24 апреля Кирьят-Шмоне и мошав Маргалиот подверглись ракетному обстрелу с территории Ливана. Ракеты упали на незастроенной местности. Одной из ракет повреждена линия электропередач.
Ни в одном из населенных пунктов не звучал сигнал тревоги.
Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщает об отключении электричества в нескольких населенных пунктах.
Около 22:30 в ливанских СМИ появились сообщения о запуске нескольких ракет в сторону Израиля.
"Хизбалла" взяла на себя ответственность за этот обстрел, сообщив о запуске "десятков "Катюш"".
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