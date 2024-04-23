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Повторные сигналы тревоги в Западной Галилее

время публикации: 23 апреля 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 13:47
Повторные сигналы тревоги в Западной Галилее
Фото NEWSru.co.il

В 13:42 тревога была слышна в поселках Регба, Мазра, Лохамей а-Гетаот в Западной Галилее. Вновь объявлено о возможном проникновении БПЛА из Ливана.

В 13:46 снова тревога, уже в районе Нагарии и южнее.

В 13:09 в том же районе была слышна тревога. Позже ЦАХАЛ уведомил: днем 23 апреля над Средиземным морем около Нагарии была перехвачена подозрительная воздушная цель.

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