Повторные сигналы тревоги в Западной Галилее
время публикации: 23 апреля 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 13:47
В 13:42 тревога была слышна в поселках Регба, Мазра, Лохамей а-Гетаот в Западной Галилее. Вновь объявлено о возможном проникновении БПЛА из Ливана.
В 13:46 снова тревога, уже в районе Нагарии и южнее.
В 13:09 в том же районе была слышна тревога. Позже ЦАХАЛ уведомил: днем 23 апреля над Средиземным морем около Нагарии была перехвачена подозрительная воздушная цель.