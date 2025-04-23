ЦАХАЛ подтвердил удар по штабу террористов на территории школы в Газе

ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили нанесение 23 апреля удара по группе террористов, находившихся в штабе ХАМАСа и "Исламского джихада", который располагался на территории школы "Яффа" в городе Газа.

"Перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая применение высокоточного оружия, авиаудары и дополнительную разведывательную информацию", – заявляет ЦАХАЛ.

Также в сообщении ЦАХАЛа сказано: "Террористические организации систематически нарушают международное право, жестоко используя гражданские институты и население в качестве живого щита для совершения террористических актов. Армия обороны Израиля и ШАБАК продолжат действовать решительно против всех террористических организаций в секторе Газы".

В ночь на 23 апреля гражданская оборона Газы (структура ХАМАСа) сообщала о не менее десяти убитых в результате удара ЦАХАЛа по цели около школы "Яффа" в районе Ат-Туффа, на востоке города Газа. Утверждалось, что среди убитых и раненых есть мирные граждане, в том числе дети.