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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил удар по штабу террористов на территории школы в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 апреля 2025 г., 19:02 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 19:08
ЦАХАЛ подтвердил удар по штабу террористов на территории школы в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили нанесение 23 апреля удара по группе террористов, находившихся в штабе ХАМАСа и "Исламского джихада", который располагался на территории школы "Яффа" в городе Газа.

"Перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая применение высокоточного оружия, авиаудары и дополнительную разведывательную информацию", – заявляет ЦАХАЛ.

Также в сообщении ЦАХАЛа сказано: "Террористические организации систематически нарушают международное право, жестоко используя гражданские институты и население в качестве живого щита для совершения террористических актов. Армия обороны Израиля и ШАБАК продолжат действовать решительно против всех террористических организаций в секторе Газы".

В ночь на 23 апреля гражданская оборона Газы (структура ХАМАСа) сообщала о не менее десяти убитых в результате удара ЦАХАЛа по цели около школы "Яффа" в районе Ат-Туффа, на востоке города Газа. Утверждалось, что среди убитых и раненых есть мирные граждане, в том числе дети.

Израиль
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