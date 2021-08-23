Архивные документы: убийца Кастнера, освобожденный вскоре после преступления, был информатором ШАБАКа

Журналист издания "Гаарец" Офер Адерет приводит выдержки из архивных документов ШАБАКа, связанных с расследованием убийства Рудольфа Кастнера в 1957 году.

Все связанные с убийством документы были засекречены в течение последних 60 лет, и только часть из них была опубликована под давлением БАГАЦа.

В ночь на 4 марта 1957 года в Тель-Авиве, на пороге своего дома, был убит Рудольф Кастнер, которого ранее обвиняли в сотрудничестве с нацистами в годы Второй мировой войны. По делу об этом убийстве были арестованы и осуждены три человека – Зеэв Экштейн, Дан Шимер и Йосеф Менкес. Их приговорили к пожизненному заключению, однако всего шесть лет спустя амнистировали.

Из опубликованных документов следует, что в 1956 году Кастнер в течение семи месяцев находился под охраной ШАБАКа, однако за год до убийства охрана была снята, поскольку "не поступило никакой информации о планировании покушения".

Согласно документам, большая часть которых цензурирована, убийцы, в частности главный исполнитель Зеэв Экштейн, получили приказ об устранении Кастнера от еврейского подполья. Сам Экштейн, которому посвящена большая часть опубликованных документов, в начале отрицал вину, однако потом признался и описал на допросе убийство.

На вопрос о мотиве Экштейн заявил: "Если я заговорю, это приведет к трагедии, к настоящей трагедии". Судя по протоколу допроса, следователь не пытался выяснить, о чем идет речь. Но уже в декабре 1962 года ШАБАК рекомендовал освободить Экштейна из тюрьмы. В рекомендации указано, что в 1955 году Экштейн связался с ШАБАКом и предложил свои услуги в качестве осведомителя, после чего был задействован в этой роли в различных подпольных ячейках. В документе не говорится о том, какую именно информацию Экштейн передавал ШАБАКу.

Из опубликованных документов также следует, что Экштейн угрожал в случае максимально строгого приговора заявить, что убийство было совершено по приказу ШАБАКа.