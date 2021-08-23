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NEWSru.co.il :: В Израиле23 августа 2021 г., 23:37

Палестинские источники: ВВС ЦАХАЛа атакуют объекты на территории сектора Газы

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Палестинские источники: ВВС ЦАХАЛа атакуют объекты на территории сектора Газы

В понедельник, 23 августа, около 23:30 в палестинских СМИ появились первые сообщения о том, что израильские ВВС атакуют цели в секторе Газы.

Информационное агентство "Хадат" написало, что по объекту возле Хан-Юниса было запущено не менее пяти ракет. Это же агентство написало, что ЦАХАЛ обстреливает цели в Газе из танковых орудий.

В течение дня и вечера в приграничной зоне Израиля произошло не менее девяти возгораний сухой травы и кустарника. Следователь пожарной службы пришел к выводу, что пожары стали результатом поджогов с помощью воздушных шаров, запущенных из Газы.


Напомним, что Нафтали Беннет после вступления в должность главы правительства пообещал, что Израиль больше не потерпит "огненный террор" из Газы, и ответ на него будет таким же, как на ракетные обстрелы. В июне и июле ВВС ЦАХАЛа несколько раз наносили удары по целям на территории сектора в ответ на запуск "огненных шаров".

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