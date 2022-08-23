Под Рахатом обнаружено богатое поместье раннеисламского периода

Археологи управления древностей, проводившие спасательные раскопки перед работами по расширению города Рахат в Негеве, обнаружили под землей развалины крупного и богатого поместья раннеисламского периода.

Среди прочего, археологи нашли расположенную на глубине 5,5 метров ниже уровня двора череду подземных каменных зал высотой до 2,5 метров. Подземная анфилада была тщательно продумана и отличается качеством строительства. По всей видимости, она ведет к другим подземным помещениям, которые еще не раскопаны.

Под одним из сводов была обнаружена вырубленная в скале цистерна для хранения воды.

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Также в ходе раскопок были обнаружены осколки предметов обихода, отличавшихся высоким качеством и стилем, и огромные кухонные печи для готовки.

Управление древностей, совместно с муниципалитетом Рахата и управлением по делам бедуинов, работает над проектом консервации археологического объекта, который позволит сохранить доступ к нему, несмотря на планируемую застройку.