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    В Израиле

    Под Рахатом обнаружено богатое поместье раннеисламского периода

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    Под Рахатом обнаружено богатое поместье раннеисламского периода
    Управление древностей Израиля/צילום אמיל אלגם     Под Рахатом обнаружено богатое поместье раннеисламского периода
    Управление древностей Израиля/צילום אמיל אלגם     Под Рахатом обнаружено богатое поместье раннеисламского периода
    Управление древностей Израиля/צילום-יולי שוורץ     ВСЕ ФОТО

    Археологи управления древностей, проводившие спасательные раскопки перед работами по расширению города Рахат в Негеве, обнаружили под землей развалины крупного и богатого поместья раннеисламского периода.

    Среди прочего, археологи нашли расположенную на глубине 5,5 метров ниже уровня двора череду подземных каменных зал высотой до 2,5 метров. Подземная анфилада была тщательно продумана и отличается качеством строительства. По всей видимости, она ведет к другим подземным помещениям, которые еще не раскопаны.

    Под одним из сводов была обнаружена вырубленная в скале цистерна для хранения воды.

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    Также в ходе раскопок были обнаружены осколки предметов обихода, отличавшихся высоким качеством и стилем, и огромные кухонные печи для готовки.

    Управление древностей, совместно с муниципалитетом Рахата и управлением по делам бедуинов, работает над проектом консервации археологического объекта, который позволит сохранить доступ к нему, несмотря на планируемую застройку.

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